Ciple çarpışan motosiklet sürücü yaralandı

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Karabük’te cip ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaz, Yenişehir Mahallesi Fatih Caddesinde meydana geldi. S.Ö. sevk ve idaresindeki 78 BM 757 plakalı cip, F.Y. sevk ve idaresindeki 78 AB 543 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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