Mutfağa giren özel öğrenciler yöresel yemek pişirdiler

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Eflani Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı öğrencileri tarafından düzenlenen “Mutfakta Engel Yok” etkinliğinde özel öğrenciler yemek yaptı.

Karabük Üniversitesi Eflani Meslek Yüksekokulu’nda öğrenme azminin engelli öğrencilere örnek olması ve duyarlılık bilinci oluşturmak amacıyla “Mutfakta Engel Yok” etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında ilçede ilk ve orta öğretime devam eden 6 engelli öğrenci okulda misafir edildi. Eflani Meslek Yüksekokulu öğretim elemanlarından Öğr. Gör. İsa Arslan ve Öğr. Gör. Nagihan Atalay’ın öncülüğünde engelli öğrenciler ‘Pörüşke’ ve ‘Çikolatalı Kurabiye’ pişirmeyi öğrendi. Etkinliğin sonunda yapılan yemekler hep birlikte yenilirken öğrenciler, okulun uygulama alanlarını gezerek vakit geçirdi.

Etkinliğe Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Hüseyin Avni Kırmacı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çelebi, aşçılık bölümü akademisyenleriyle öğrenciler ve öğretmenleri katıldı.

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