Kaz yetiştiriciliği ile üretim sağlanarak şehirlere göç engellenecek

Karabük’ün Eflani ilçesinde "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi kapsamında dağıtılacak kazlar ile üretim sağlanarak gençlerin şehirlere göç etmesi engellenecek.
Eflani Belediye Başkanlığı tarafından hazırlanan "Kırsal Kalkınma İçin Eflani'de Üretim Genele Yayılıyor" projesi çerçevesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında finanse edilerek Kaz Yetiştiriciliği Eğitim Çiftliği kuruldu. Geçtiğimiz eylül ayında, çiftliğe yerleştirilen damızlık kazların da beklenilenden 1 ay erken yumurtlamaya başlaması sevindirdi. İlçenin gelir kapısı olması beklenen proje kapsamında kadın ve genç olmak üzere 70 çiftçiye eğitimlerinin ardından kaz palazı verilecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.