Rektör Polat, Azerbaycan’da akademik iş birliği görüşmeleri yaptı

Akademik iş birliği görüşmeleri kapsamında Azerbaycan’a giden Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi (ADSNU) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ile bir araya geldi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat akademik konularda iş birliği görüşmelerinde bulunmak için Azerbaycan’a gitti. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Prof. Dr. Refik Polat program kapsamında Azerbaycan Milli Eğitim Bakanlığı, Azerbaycan Türkiye Büyükelçiliği, Azerbaycan Milletvekilleri ile ikili görüşmelerde bulundu.

Rektör Polat’ın Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaretin ilk gününde Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı ile bir araya geldi. Buradaki görüşmede yapılabilecek akademik iş birlikleri, öğrenci değişimi ve personel değişimi hareketlilikleri konular ele alındı. Programın devamında Azerbaycan Devlet Petrol ve Sanayi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı üniversitenin öğretimi, laboratuvarları hakkında Polat’a bilgilendirmelerde bulundu. Program üniversitenin Lazer Merkezi, Mineraloji Müzesi ve laboratuvarları gezilmesi şeklinde devam etti.

Ziyaretinin ikinci gününde ADSNU Senato Toplantı odasında akademik iş birliği anlaşması imzalandı. Protokol imza törenin öncesinde KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat sunum yaparak senatoyu KBÜ hakkında bilgilendirdi. Polat, Karabük Üniversitesinin dünya çapında birçok üniversiteyle anlaşması olduğunu ifade ederek almış olduğu başarıları aktardı. ADSNU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı, böyle bir yükseköğretim kurumuyla iş birliğinin her iki üniversiteye, özellikle ADNSU’ya yeni ufuklar açacağını söyledi. İmza törenin ardından taraflar günün anısına birbirine hediyelerini takdim etti.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve ADSNU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı beraberindeki heyet Azerbaycan Millî Eğitim Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Firudin Gurbanov, Türkiye Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Üyeleri ve milletvekilleri Azay Kuliyev, Malahat İbrahimgizi, Milletvekili Nasib Mahamaliyev ile görüşmelerde bulundu. ADSNU Rektörü Prof. Dr. Mustafa Babanlı burada milletvekillerine nitelikli mühendislerin yetiştirilmesinden ve kardeş ülkenin bu konudaki tecrübesinin öneminden bahsetti.

Babanlı, Karabük Üniversitesi ile iş birliğinin, çift diploma programlarının başlatılmasının, akademisyen ve öğrenci değişiminin gelecekte olumlu sonuçlar vereceğine olan inancını dile getirdi.

KBÜ heyeti resmi temasların ardından 20 Ocak Şehitleri’nin yer aldığı Bakü Şehitler Hiyabanı’nda dua ederek Şehitliğe karanfil bıraktı.

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