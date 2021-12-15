Otomobil ile tır çarpıştı: 2 yaralı

Karabük’te yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir otomobil tır ile çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kazada otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Karabük Bartın karayolu Ahmet Usta mevkiinde meydana geldi. Bartın istikametine seyreden Seddar K. (57) idaresindeki 06 BAG 41 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen Nurettin O. idaresindeki 78 BL 599 plakalı kütük yüklü tır ile kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, Jandarma, Polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü, AFAD ve Safranbolu Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı. Kazada yaralanan sürücü Seddar K. ile yanında bulunan Nidai E. (47) Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol araçların kaldırılması ile yol yeniden ulaşıma açılırken, tır sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola getirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.