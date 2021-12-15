Yolcu otobüsü bariyerlere çarptı, faciadan dönüldü Tırın dorsesinin çarptığı otobüs bariyere çarparak durabildi

Karabük'te sollama yapan tırın dorsesinin çarptığı yolcu otobüsü kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Faciadan kıl payı dönülen ve büyük panik ile korku yaşayan yolcular ise başka araçla yollarına devam etti.

Kaza, akşam saatlerinde Karabük Eskipazar karayolunda meydana geldi. B.Ö. idaresindeki 78 AAP 648 plakalı tır sollama yaptığı sırada dorsesi ile aynı istikamette seyir halinde olan A.C. idaresindeki 46 D 0200 plakalı yolcu dolu otobüse çarptı. Kontrolden çıkan otobüs orta bariyerlere çarparak durabilirken, şans eseri yolcular kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza sonrası büyük panik yaşayan yolcular ise otobüsten inerek gelen başka bir otobüs ile yollarına devam etti.

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