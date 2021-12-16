Otomobil dere kenarına devrildi; Çinli sürücü yaralandı

Emekli zammı ne kadar olacak?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/ESKİPAZAR (Karabük), (DHA)KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde dere kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Çin vatandaşı Hu Weni (27), yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-755 yolu Hanköy mevkisinde meydana geldi. Karabük´e gelen Çinli Hu Weni yönetimindeki 34 BBP 740 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Hafif yaralanan Hu Weni, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hu Weni´nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

AYNI YERDE İKİNCİ KAZA

Aynı yerde öğle saatlerinde ikinci bir kaza daha meydana geldi. Yaşar B. yönetimindeki 78 EC 859 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildi. Bir kısmı suyun içinde kalan otomobilin sürücüsü araçtan kendi imkanlarıyla çıktı. Bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, yara almayan sürücüyü sağlık kontrolünden geçirdi.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Eskipazar Yasin ALDEMİR

2021-12-16 15:05:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.