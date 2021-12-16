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1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü Karabük'te iki gündür kar yağışı etkili oluyor

İHA

1030 rakımlı Ahmetusta geçidi kar yağışıyla beyaza bürüdü Karabük'te iki gündür kar yağışı etkili oluyor

Karabük’ün yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini devam ettiriyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük’ün yüksek kesimleri dün itibariyle beyaz örtüyle kaplanmıştı. Keltepe Kayak Merkezinin ardından kar yağışıyla Karabük Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta geçidi de beyaza bürüdü. Kar yağışını fırsat bilen bazı sürücüler araçlarını durdurarak cep telefonları ile doğayı görüntüleyip kar topu oynadılar.
Trafik Şube Müdürlüğü ile Karayolları ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı çalışmalarını sürdürüyor.

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