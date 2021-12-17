Pakistan Karakoram Uluslararası Üniversitesi’yle akademik iş birliği

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Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Pakistan’ın Karakoram Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atta Ullah Shah’ı makamında ağırladı.

Pakistan’da bulunan Karakoram Uluslararası Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atta Ullah Shah akademik iş birliği için Karabük Üniversitesine geldi. Rektör Prof. Dr. Shah Karakoram Uluslararası Üniversitesi’nde uluslararası öğrenci konusunda Karabük Üniversitesi’ni örnek almak istediklerini belirtti. Gerçekleşen görüşmelerin ardından iki üniversite arasında akademik iş birliği protokolü imzalandı.

Konuk rektör daha sonra Karakoram Uluslararası Üniversitesi’ni anlatan bir sunum yaptı. Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat da Karabük Üniversitesi hakkındaki bilgileri Rektör Shah’a aktardı.

KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan Rektör Polat’a eşlik etti.

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