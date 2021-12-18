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Uluslararası Göçmenler Günü için hazırlanan klip büyük ilgi gördü 12 ülkenin öğrencilerinin yer aldığı klipte Karabük'ün tarihi bölgelerinde çekilen kliple bölgenin tanıtımı da yapıldı

İHA

Uluslararası Göçmenler Günü için hazırlanan klip büyük ilgi gördü 12 ülkenin öğrencilerinin yer aldığı klipte Karabük'ün tarihi bölgelerinde çekilen kliple bölgenin tanıtımı da yapıldı

Karabük Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü, 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü'nü hazırladığı kliple kutladı. Kentin tarihi bölgelerinde çekilen ve 12 ülkenin öğrencilerinin Türkçe olarak seslendirdiği şarkının yer aldığı klip büyük ilgi gördü.
Karabük’te 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından klip hazırlandı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'nun tarihi yerleri ile Eskipazar ilçesindeki Hadrianoupolis Antik Kenti ve Yenice Ihlamur Terası gibi doğal ve kültürel mekanlarda çekilen klipte Karabük Üniversitesinde okuyan Azerbaycan, Yemen, Fas, Ürdün, Sudan, Endonezya, Çad, İran, Nijerya, Irak, Senegal ve Cibuti'den oluşan 12 ülkenin uluslararası öğrencisi “Sev Kardeşim” parçasını Türkçe olarak seslendirdi.
Karabük Valiliği, Safranbolu Kaymakamlığı ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünün destek verdiği klip sosyal medyada ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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