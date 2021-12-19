Çalıntı bisiklet arayan polislerin 11 yaşındaki çocuğa müdahalesine soruşturma (2)



'UYKUSUNDA BİLE 'BIRAKIN' DİYE BAĞIRIYOR'

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çalıntı bisiklet arayan polisler tarafından durdurulup, direnince yere yatırılan Mirac Akgün'ün (11) annesi Zehra Akgün, olay sonrası çocuğunun psikolojisinin bozulduğunu söyledi. Akgün "Bir anne olarak olayları öğrenince perişan oldum. Psikolojik durumu çok kötü. Gece oğlumun yanında yattım. Uykusunda bile 'bırakın' diye bağırıyor, 'anne beni bırakma' diyor. Bebek gibi onun yanındaydım. Çok kötü bir durumda çocuğum. Vücudunda bayağı darbeler ve morarmalar da var. 'Annem yakında, arayın' demesine rağmen kimse yardımcı olmamış. Türkiye Cumhuriyeti'nin polis memurlarına güvenip, canımızı emanet ediyoruz. Ama böyle olduktan sonra, polis olmanın hiçbir anlamı yok bence. Sonuna kadar savaşacağız. Benim evladımın canı yandı. Başkasının yanmasın. Onun bir tek gözyaşı için savaşırım. Canımı da veririm. Pes etmeyeceğim" dedi.

'BENİ KAÇIRACAKLARINI ZANNETTİM'

Yaşadıklarını anlatan Mirac Akgün de şunları söyledi:

"İlk önce sinemaya gittim. Sinemadan dönerken balıkçının oradan geçtim. Tam kaldırıma geçerken polisler önüme kırdı. Polis olduğunu bilmiyorum. Camları filmli bir araba. Bir anda arabadan inip, kolumdan çekmeye başladı. 'Bırakın beni' dedim ama yok. 'Nereden aldın, nereden çaldın' diyorlardı. Bana polis olduklarını hiçbir şekilde söylemediler. Çok korktum. Beni arabaya doğru çekiyorlardı. Sonra diğer polis geldi. Beni kaçıracaklarını zannettim. Birinin saçı uzun, diğeri de sakallıydı. Deri ceketi vardı. İnsanlara yardım çığlığı atıyorum, hiç kimse yardım etmedi. Sadece toplanmışlar, izliyorlar."

'SONRA BENİ YERDE SÜRÜKLEDİLER'

Kaçmaya çalıştığını fakat polislerden birinin arkasından kendisine sarıldığını belirten Akgün "Sonra beni yere itti, bisikletin üzerine düştüm. Bisiklet bir yere takılmış. Bisikletime sarıldım. O yüzden çekemediler beni. Sonra beni yerde sürüklediler. Üstüm hep çamur olmuştu. Yağmur da yağıyordu. Arabadan iner inmez 'nereden çaldın, nereden aldın?' dediler. 'Çalmadım' dedim, beni bırakmadılar. Sonra birisi gelip 'durun, öyle olmaz' dedi. Her şey olduktan sonra 'polisiz' diyorlar. Ben de 'kimliğinizi gösterin. İnanmıyorum' dedim. Kimliklerini gösterdiler, 'emniyete gideceğiz' dediler. Ama arabalarına binmekten korkuyorum. Polise hiç benzemiyorlardı. Sonra yardım eden ağabey geldi. Arabaya birlikte bindik. Yavaş bir şekilde emniyete gittik. Babam daha uzakta olmasına rağmen bizden önce vardı" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Dinçer AKBİR-Yasin ALDEMİR

2021-12-19 17:04:52



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