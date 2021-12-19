Çalıntı bisiklet arayan polislerin 11 yaşındaki çocuğa müdahalesine soruşturma (3)



ÇOCUKTAN VE AİLESİNDEN ÖZÜR DİLENDİ

Karabük Valiliği, polislerin Mirac Akgün´e müdahalesiyle ilgili olarak basın açıklaması yaptı. Polis memurlarının müdahalesinin maksadı aştığı belirtilen açıklamada, çocuğun yaşadığı travmadan dolayı kendisinden ve ailesinden özür dilendi. Valilik göreviler hakkında soruşturma başlatıldığını ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:

"18 Aralık günü sabah saatlerinde Safranbolu Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde meydana gelen bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan Safranbolu Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada saat 16.30 sularında, güzergâhtan geçen eşkâle uyan bisikletli M.A. isimli çocuk durdurulmuş, ancak çocuğun kaçmak istemesi üzerine görevliler müdahale etmişlerdir. Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğumuzun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığı anlaşılmıştır. Yaşanan bu talihsiz olay Valiliğimizi ve Emniyet Teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır."

DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR

2021-12-19 19:56:48



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