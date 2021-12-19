Valilikten tepki çeken gözaltı ile ilgili açıklama: "Görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır"

Karabük Valiliği, Safranbolu ilçesinde bisiklet çaldığı iddia edilen çocuğun polis ekiplerinin yere yatırılarak gözaltına alınması ile ilgili açıklama yaptı. Polisler hakkında soruşturma başlatılırken, çocuk ve aileden özür dilenildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Safranbolu'da bisiklet hırsızlığı üzerinde çalışan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğinde görevli iki sivil polis memurunun ilgili konu ile alakalı araştırma yaptığı sırada eşgale uyan Miraç Akgün'ü durdukları ve çocuğun kaçmak istediği iddia edildi.

Yapılan inceleme sonrası bahsi geçen çocuğun bisiklet hırsızlığının faili olmadığı ve görevli polis memurlarının müdahalesinin maksadını aştığının ifade edildiği açıklamada, "Yaşanan bu talihsiz olay, valiliğimizi ve emniyet teşkilatımızı derinden üzmüştür. Bu talihsiz olaya muhatap olan çocuğumuzun yaşadığı bu travmadan dolayı çocuğumuz ve ailesinden özür diliyoruz. Olayda dahili bulunan görevliler hakkında soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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