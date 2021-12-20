Valilik kar yağışına karşı uyardı

Karabük Valiliği, yarın itibariyle kentte etkili olabilecek kar yağışı sonrası meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.
Valilikten yapılan açıklamada, “Pazartesi akşam saatlerinde il merkezinde yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların 21.12.2021 salı günü zamanla il merkezinde kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” denildi.
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