Sobaya döktüğü benzinle az kalsın hem kendi hem yeğeni yanıyordu

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Karabük'te sobayı benzinle tutuşturmak isteyen şahsın yanındaki çocukla birlikte yanmaktan kurtulduğu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, KarabükEskipazar karayolu üzerinde bulunan Kemal Oyman Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinde meydana geldi. Mustafa K., sobayı benzin dökerek yakmak istedi. Benzin aniden parlarken, Murat K. ile yanında bulunan yeğeni Berat K. (11) yanmaktan son anda kurtuldu. Korku dolu o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde parlama ile çocuğun son anda kaçarak kurtulduğu görülüyor.

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