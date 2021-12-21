Safranbolu'da eğitime kar engeli

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası eğitime 1 gün ara verildi.

Sabaha karşı başlayan ve etkili olmaya devam eden kar yağışı sonrası afranbolu ilçe kaymakamlığı ilçe genelinde okulların bir gün tatil edildiği duyurdu. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, " İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 21 Aralık 2021 Sali günü ilçemiz genelinde orgun ve yaygin egitim kurumlarına bir 1 gün ara verilmesine karar verilmiştir. Ayrıca yine aynı sebeplerle Kamu’da görev yapmakta olan hamile ve engelli çalışanlar da idari izinli sayılacaktır." İfadesinde bulunuldu.

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