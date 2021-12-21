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Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu

DHA

Safranbolu, kar yağışıyla bembeyaz oldu


Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)- KARABÜK´ün tarihi ilçesi Safranbolu, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanırken, güzel manzaralar ortaya çıktı. 
Karabük´te gece saatlerinde başlayan kar yağışı, gün boyunca aralıklarla etkili oldu. Kar yağışı, Osmanlı mimarisini, şehir hayatını ve kültürünü yansıtmasıyla açık hava müzesini andıran tarihi ilçe Safranbolu´da görsel güzellik oluşturdu. Tarihi yapılar, beyaz örtüyle kaplanınca güzel manzaralar ortaya çıktı.    DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-12-21 15:47:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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