Karabük’te köy yollarında kar küreme çalışmaları başladı

Karabük’te gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kapanma noktasına gelen yollarda çalışmalar başladı.



Meteorolojik uyarıların ardından dün geceden beri etkili olan kar yağışı sonrası Karabük ve ilçeleri beyaz örtüyle kaplandı. İl Özel İdaresi ekipleri merkez ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle kapanmak üzere olan yollarda çalışma başlattı. Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden birisi olmayı hedefleyen ve sezonun açılmasıyla ziyaretçilerini ağırlayacak olan Keltepe Kayak Merkezi'ne gelecek sürücülerin zorluk yaşamaması için kar küreme çalışmaları ile yol ulaşıma açık tutuluyor.



Vatandaşların köy yollarında sıkıntı yaşamaması için kar küreme çalışmalarına başlandığını ifade eden Vali Fuat Gürel, “Ekiplerimiz, kış ayına hazır durumdaydı, görev yerlerinde olan ekiplerimiz kar yağışının etkili olmasıyla görev alanında kalan yollara müdahale ediyor. Şu an kapalı köy yolumuz bulunmuyor, 14 greyder, 7 bekoleder, 2 kar bıçaklı kamyon ve 6 pikap ile ekiplerimiz kış boyunca 7/24 sahada görevlerinin başında olacak. Vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamaması için görevlilerimizin uyarılarına ve trafik işaretlerine riayet etmelerini, yanlarında mutlaka çeki halatı, takoz ve zincir bulundurmalarını önemle rica ediyorum” dedi.

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