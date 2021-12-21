KBÜ´de Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü kutlandı

Karabük Üniversitesinde öğrenim gören Kazakistanlı öğrenciler tarafından “Kazakistan’ın Bağımsızlığının 30. yıl dönümü” kutlandı.

Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30. yılının kutlandığı etkinliğe KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Kazakistan Eğitim Ateşesi Galymjan Erimbetov ve Kazakistanlı öğrenciler katıldı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun programa ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduğunu belirterek "Bağımsızlık kolay kazanılan bir şey değil, bizler gelecekte başarılı olabilmek için geçmişi tarihi iyi bilmeliyiz ve tarih şuuruna sahip olmalıyız. Bu tüm devletler için böyledir. Böyle bir programın burada düzenlenmesinden memnunuz. Ülkelerin özel günlerini hatırlayarak böyle programlarda bir araya gelmemiz çok önemli, devlet büyüklerimiz bir araya gelip Türk Dünyası için bir hedef çiziyorsa bizlerin de aynı şekilde bu programlarla bunu pekiştirmesi çok önemli" dedi.

Doç. Dr. Cıldız İsmailova konuşmasında "Kırgız Türkü olarak 30. yıl dönümümüzü burada öğrencilerimizle birlikte kutlamaktan onur duymaktayız. Devlet başkanlarımız bir araya gelerek İstanbul'da Türk Devletleri Teşkilatı kuruldu. Dilde, Fikirde, İşte Birlik sloganını ön plana çıkararak birlikte olduğumuzun ilk adımlarıydı. Bunu devam ettirecek siz gençler buradasınız. Sizlerin burada eğitim alarak Türk Devletlerinin köprüsü olacaksınız. Aydınlarımızın hayalini gerçekleştirecek olan sizlersiniz. Kazakistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 30.yılının kutlamaktan onur duyuyorum." dedi.

Kazakistan Eğitim Ateşesi Galymjan Yerimbetov konuşmasında "Bugün bizim için çok önemli bir gün. 30 sene önce bugün bağımsızlığımızı aldık. Bağımsızlığımızda Türkiye'nin büyük rolü var. Bağımsızlık gücün temelidir, en değerli hazinedir. Bağımsızlığımızın 30. yılını kutluyoruz, bu süre zarfında Kazakistan uluslararası toplumun saygın bir üyesi olmuştur. Ülkemiz bağımsızlığını uluslararası arenada ilk kez tanıyan, kardeşçe kucaklayan ve yükselmeye başladığında destekleyen Türkiye ile gurur duyuyoruz." dedi.

Program, öğrencilerin hazırladığı müzik dinletisi ve gösterilerin seyircilere sunulmasıyla son buldu.

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