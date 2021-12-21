Kar kazaları beraberinde getirdi Karabük-Bartın yolunda etkisini sürdüren kar sürücülere zor anlar yaşatıyor

Karabük’te dün gece saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı KarabükBartın karayolunda kazaları da beraberinde getirdi.
Gün boyu aralıklarla etkili olan kar yağışı sonrası KarabükBartın karayolu Beştepeler mevkii ile 1030 rakımlı Ahmetusta mevkiinde bazı araçlar yoldan çıkarak maddi hasarlı kazaya neden oldu. Karayolları ekiplerinin gün boyu tuzlama ve kar küreme çalışması yaptığı yol güzergahında, doğa da sürücülere kar görüntüsü ile eşsiz manzara sunuyor. Yağışların gece boyu etkisini sürdüreceğinden sürücülerin zincirsiz yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulunuldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.