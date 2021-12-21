Eflani ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

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Karabük’ün Eflani ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası 22 Aralık Çarşamba günü tüm okullarda eğitime 1 gün ara verildi.



Eflani İlçe Kaymakamlığından yapılan açıklamada, “Kar yağışının yoğun şekilde devam etmesinden dolayı 22 Aralık Çarşamba günü ilçede bulunan İlk, Orta ve Lise düzeyindeki tüm okullar 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

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