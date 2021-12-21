Karabük’te kar trafiği felç etti Rampa aşağıya kayan kamyon son anda durabildi, facianın eşiğinden dönüldü

Karabük’te akşam saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışı sonrası trafik felç oldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu uyarı verdiği Karabük’te etkisini giderek artıran kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. KarabükSafranbolu karayolu aniden bastıran karla beyaza bürünürken, sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Sürücülerden bazıları araçlarını kenara çekip beklerken, bazı araçlar yollarda mahsur kaldı.
Karla kaplı yolda rampa aşağıya doğru Bulak Kavşağı mevkiine inmek isteyen kamyon, önündeki otomobile çarpmamak için karşı şeride geçti. Durmakta zorlanan kamyon, korna çala çala karayoluna indiği sırada diğer araçlara çarpmadan son anda durabildi. Facianın eşiğinden dönüldüğü o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Kar yağışı kent genelinde etkili olmaya devam ediyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.