Karabük'te sürücülere zor anlar yaşatan kar, çocuklar için eğlenceye dönüştü

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te akşam saatlerinde etkili olan kar, sürücülere zor anlar yaşattı. Sürücüler karla kaplı yokuşları çıkamazken, çocuklar ve gençler ise yokuş aşağı kayarak eğlendi.
Karabük´te akşam saatlerinde başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük´te kar nedeniyle kayganlaşan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Kar yağışının etkisiyle kayganlaşan yollarda sürücüler yokuşları çıkmakta zorlandı.
Kar yağışının etkisini artırmasıyla eğlenmek isteyenler sokaklara akın etti. 5000 Evler Mahallesi´nde bir araya gelen çocuklar ve gençler gönüllerince kar topu oynadı, poşetlerle kaydı. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-12-21 23:52:15
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