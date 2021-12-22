Karabük´te eğitime kar tatili 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.

Karabük Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.

Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.

DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-12-22 00:04:12



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.