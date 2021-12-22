Karabük´te eğitime kar tatili 

Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)KARABÜK´te kar yağışı nedeniyle merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.
Karabük Valiliği´nden yapılan yazılı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde yarın okullar 1 gün süre ile tatil edildi. Ovacık ve Eskipazar ilçelerinde ise taşımalı sistemle okula erişim sağlayan öğrenciler için eğitime ara verildi.
Karabük merkez, Safranbolu, Yenice ve Eflani ilçelerinde kamuda çalışan engelli ve hamile personel yarın idari izinli sayılacak.
DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR
2021-12-22 00:04:12
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