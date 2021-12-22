Karabük'te 141 köy yolu ulaşıma kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük'te etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı.

İki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 141 köy yolunun bin 265 kilometresinin ulaşıma kapandığı belirtildi. Karabük İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, Karabük merkezde 12, Eflani ilçesinde 50, Eskipazar ilçesinde 14, Ovacık ilçesinde 20, Safranbolu ilçesinde 17 ve Yenice ilçesinde 28 olmak üzere 141 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu, çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, 14 greyder, 3 bekoloder 6 pikapla kısa sürede köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin aralıksız çalıştığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.