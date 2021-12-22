Karabük´te 141 köy yolu kardan kapandı 

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Yasin ALDEMİR/ KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te etkili olan kar yağışı nedeniyle 141 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte dün akşam etkisini artıran kar yağışının ardından 141 köy yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, 17 iş makinesi ve 6 araçla kapanan yolları yeniden açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle kapalı toplam 1265 kilometre yolu ulaşıma açmak için çalışma yapılıyor. DHA-Genel Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-12-22 10:52:47



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