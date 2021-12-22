Üniversite öğrencileri penguen dansı ile karın keyfini çıkardı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Karabük’te üniversite öğrencileri iki gündür aralıklı şekilde yağan kar yağışının keyfini hem kayarak hem de penguen dansı yaparak çıkardı.

Hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düştüğü Karabük'te kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının yoğun olmasıyla artan kar kalınlığının keyfini çıkarmak isteyen üniversite öğrencileri dışarıya akın etti. Karabük Üniversitesi kampüsü içinde bulunan Asiye Hatun Kız KYK yurdunda kalan kız öğrenciler kar topu oynayıp, poşetlerle kaydı. Kız öğrencilerin penguen dansı renkli görüntülerin ortaya çıkmasını sağladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.