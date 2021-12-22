Karabük’te 14 proje 1 milyon 90 bin 327 Euro hibe almaya hak kazandı Karabük'ün Erasmus+ projelerinde büyük başarısı İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş, "Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatını da yakalayacaklardır"

Karabük’te ArGe birimi ve okul proje yürütme ekipleri tarafından hazırlanan ve kabul edilen 14 proje 1 milyon 90 bin 327 Euro hibe almaya hak kazandı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği 2021 Yılı Erasmus+ Proje başvuru sonuçları açıklandı. Karabük İl Milli Eğitim Müdürlüğü ArGe Birimi ve okul proje yürütme ekipleri tarafından hazırlanan okul eğitimi alanında 6, mesleki eğitim alanında 1, küçük ölçekli ortaklıklar mesleki eğitim alanında 2 olmak üzere 9 proje ile Okul Eğitimi Stajı Ortaklıklar projesi ve Okul Eğitimi ile Mesleki Eğitim Akretide projeleri 760 bin 469 Euro hibe almaya hak kazandı.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün ortağı olduğu ve Karabük Üniversitesi tarafından ‘Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları’ projeleri kapsamında hazırlanan ‘Artırılmış Gerçeklik İle Geriatrik Bireylerde İlkyardım Eğitimi" projesi ile yine KBÜ tarafından ‘Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları’ projeleri kapsamında hazırlanan ve Safranbolu ve Yenice İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Şirinevler Anaokulunun ortağı olduğu ‘Digital Preschools’ adlı proje hibe desteği almaya hak kazandı. Danimarka’nın ‘People Of 2050 School’ adlı kurumu tarafından ‘Okul Eğitimi Alanında İşbirliği Ortaklıkları’ projeleri kapsamında hazırlanan "Cre'ART'ive GREEN Minds" adlı projede Yenice Çok Programlı Anadolu Lisesi proje ortağı oldu. Bu üç projenin almaya hak kazandığı hibenin de toplamda 329 bin 858 Euro olarak bildirildi.



"Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatını da yakalayacaklardır"

İl Millî Eğitim Müdürümüz Nevzat Akbaş açıklanan sonuçlarla Erasmus+ projelerinde büyük başarıya imza atıldığını vurgulayarak, “Bakanlığımızın, 2023 Eğitim Vizyonu' ve 'Güçlü Türkiye İçin Mesleki Eğitim' hedefi doğrultusunda hazırlanan projelerimiz ile birlikte özellikle Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerimizde öğrenim gören öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz Avrupa'da kurs, staj ve iş başı eğitimlerine katılacaklardır. Kabul edilen Erasmus+ projeleri kapsamında öğretmen ve öğrencilerimiz alanlarıyla ilgili yapılan çalışmaları yakından inceleme ve staj yapma imkanı bulacaklar, staj çalışmaları yanında Avrupa kültürünü yakından tanıma fırsatını da yakalayacaklardır” dedi.

Avrupa da alanlarında staj yapacak öğrencilere proje sonunda Europass Belgesi ve Katılım Sertifikası verileceğini aktaran Akbaş, bunların gelecekte öğrencilerin iş başvurularında da diğer akranlarına göre öncelik hakkına sahip olacaklarını söyledi.

Erasmus+ programının 20212027 öncelikleri arasında bulunan dijitalleşme, Çevre ve İklim Değişikliği konularında hazırlandığını ifade eden Akbaş, “Nitelikli elemanlar yetiştirmeyi prensip edinen, öğrencilerimizin mesleki, kişisel beceri ve yetkinliklerini artırmak, sorun çözebilme özelliklerini ve dilsel becerilerini geliştirmek amacıyla uluslararası projeler üretmekte ve öğrencilerimize Avrupa ülkelerinde staj imkanı sunmanın yanında öğretmenlerimizin alanları ile ilgili Avrupa da kurs almasını ya da işbaşı gözlem yapmasına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir” diye konuştu.

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