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Hizmet İş Sendikası Karabük Temsilcisi Taşdelen işçilerle bir araya geldi

İHA

Hizmet İş Sendikası Karabük Temsilcisi Taşdelen işçilerle bir araya geldi

Karabük Belediyesi personelleri ile akşam yemeğinde bir araya gelen Hizmet İş Sendikası Karabük Temsilcisi Rıza Taşdelen hazırlıkların tamamlanarak çalışmalara start verildiğini belirtti.
Yenişehir de gerçekleştirilen toplantıya AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, MHP İl Başkan Yardımcısı Cenk Gedikoğlu, Hizmet İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Hüseyin Öz, Celal Yıldız, Halil Özdemir ve çok sayıda işçi katıldı.
Yemek öncesi konuşan Hizmet İş Sendikası Karabük Temsilcisi Rıza Taşdelen, belediye işçisinin sendikal süreçte yapacağı tercih noktasında tamamen tarafsız olacağını açıklayan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili’ye teşekkür etti.
Taşdelen, “Ben ve ekip arkadaşlarımız şahsım adına değil Karabük Belediyesinde görevli mesai arkadaşlarımın adil ve hak ettikleri bir şekilde savunulmadığını, görmezden gelinerek yok sayıldıklarını, seçimden seçime hatırlanarak gönül oyunlarının oynandığına şahit olduğumuz için mevcut sendikal hakkımızı başlatmıştık. Yürüttüğümüz bu mücadelede şahsıma yönelik birçok oyunlar oynandı entrikalar çevrildi” dedi.
Oynanan oyunlarla önünün kesilerek adaylığını yok saymaya çalıştıklarını belirten Taşdelen, “Her şeye rağmen bana inanan güvenen emekçi kardeşlerimiz arkamızda dimdik durarak sizlerin desteği ile elde ettiğimiz delege çokluğu ile bu mücadelemizi kazanmıştık. Yok saymaya çalıştıkları ben değil, emekçi kardeşlerinin iradesi olmuştur. Karabük Belediyesi emekçilerinin yok sayılmasına müsaade etmem asla mümkün değildi. Bu nedenle Karabük Belediyesinin göz bebeği emekçi kardeşlerimin hakkını adil ve hak ettikleri gibi savunabilmek için emekçinin iradesine saygı duyan Hakiş Konfederasyonuna bağlı Hizmet İş Sendikasında savunabileceğimize inanarak geçiş sürecimizle ilgili hazırlıklarımızı tamamlayarak bugün startını veriyoruz. Yapılan seçimlerde delege üstünlüğünü sağlayarak nasıl kazandıysak Hizmetİş sendikası çatısı altında birleşerek emekçi kardeşlerimizden aldığımız güçle büyük değişim yarışında ondan daha güçlü bir şekilde başaracağız” diye konuştu.

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