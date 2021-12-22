Karabük’ün Yenice ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi

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Karabük’ün Yenice ilçesinde kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, “İlçemizde devam etmekte olan kar yağışı ve şiddetli buzlanma nedeniyle 23 Aralık 2021 Perşembe günü ilçemiz okullarında taşımalı eğitime 1 gün ara verilmiştir” denildi.

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