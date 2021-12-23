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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Safranbolu belediyesi buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor

İHA

Safranbolu belediyesi buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kar yağışı nedeniyle oluşan buzlanmaya karşı belediye personelleri çalışmalarını sürdürüyor.
Kar yağışı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Safranbolu Belediyesine bağlı ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda, kaldırımlarda ve parklarda oluşan buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, kar ağırlığını kaldıramayıp devrilen ağaçların kaldırılması ve parkların temizlenmesi için var güçleriyle çalışıyor.
Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, “Önceliğimiz ana yollar. Arkadaşlarımız 3 vardiya sistemi ile gece gündüz demeden vatandaşlarımızın işlerine rahatça gidebilmeleri için, öncelikle ana güzergahlarda arta kalan zamanda da ara arterlerde yol açma ve tuzlama yapıyorlar" dedi.
Yoğun yağış ve buzlanma ihtimaline karşı ekiplerin hazır olduklarını ifade eden Başkan Köse, “Temizlik İşleri Müdürlüğümüze bağlı personelimiz, özellikle yayanın yoğun olduğu kaldırımlarda çalışmalarını sürdürüyor. Yine yağıştan etkilenen, yıkılan ağaçların ve dalların toplanması ile ise Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz ilgileniyor” diye konuştu.
Vatandaşlardan gelen taleplere de yetişmeye gayret gösterdiklerini kaydeden Köse, ilgili birimlere gelen ihbarları da ivedilikle cevaplandırarak, mağduriyetin giderilmesinin sağlandığını söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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