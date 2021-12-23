Off-Road tutkunları, kapalı yolları araçları ile açtı Kar sebebi ile kapalı yayla yollarını araçları ile açtılar

Karabük’te son 3 gündür özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı sonrasında orman ve yayla yollarında kar kalınlığı 1 metreye ulaştı.

Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneği (KARDOFF) üyeleri de hem karlı yollarda safari yapmak hem de yayla yollarını hizmete açmak için Kar safarisi yaparak yolları açtı.

Yer yer 1 metreyi bulan kar sebebi ile KARDOFF üyeleri, yüksek kesimlere kar yağması ile birlikte macera ve aksiyon için orman ve yaylaların yolunu tuttu. OffRoad tutkunlarının oldukça zorlandığı kar kaplı yollarda araçlarında bulunan vinç yardımı saplandıkları kardan kurtularak yaylaların yolunu hizmete açtı. Ekip üyeleri Sunduk, Sarıçiçek mevkiindeki orman yollarında oluşan kapanmaları açarken, macera ve aksiyon dolu zaman geçirdi.

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