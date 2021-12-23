Karabük’te alevler geceyi aydınlattı, iki katlı ev kül oldu Alevlerin arasında kaldığı düşünülen kadını arama çalışmaları sürüyor

Karabük’te çıkan yangında iki katlı ev alevlere teslim olarak tamamen yandı. Yangın sırasında evde olduğu düşünülen kadını arama çalışmaları sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Kayabaşı Turgut Reis Caddesi’nde meydana geldi. Atilla Korkmaz’a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler evdeki tüpün patlamasıyla tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alınırken iki saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kentin farklı noktalarından da görülebilen ve alevlerin geceyi aydınlattığı yangında evde olduğu düşünülen Hatice Korkmaz’ı arama çalışmaları sürüyor. Soğutma çalışmalarının devam ettiği evde çökme meydana geldiği için ekipler içeriye giremiyor.

Ev sahibi Atilla Korkmaz’ın eşiyle oturduğu sırada elektrikli ocağa çay koyup namaza gittiği ve geri döndüğünde alevleri gördüğü öğrenildi. Korkmaz çiftinin evlerinde besledikleri çok sayıda kedinin de telef olduğu tahmin ediliyor.

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