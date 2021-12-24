Yangın sonrası çöken evde kalan kadın aranıyor



Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te yanan 2 katlı evde mahsur kaldığı belirtilen Hatice Korkmaz'ı, enkazda arama çalışmaları sürüyor.

Kayabaşı Mahallesi, Turgut Reis Caddesi'nde dün gece saatlerinde Korkmaz ailesine ait 2 katlı evde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları yapılırken, 2 katlı ev bir anda çöktü.

Ev sahibi Atilla Korkmaz'ın dışarıda, eşi Hatice Korkmaz'ın ise evde bulunduğunun öğrenilmesi ile hareket geçen ekipler, bu kez arama çalışması başlattı. Savcı olay yerinde incelemede bulunurken, itfaiye ve AFAD ekipleri arama çalışmalarını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-12-24 14:16:37



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