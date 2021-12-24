Yangın sonrası çöken evde cansız bedeni bulundu (2) 

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ENKAZDA CESEDİNE ULAŞILDI

Karabük'te, yanan 2 katlı evde mahsur kalan Hatice Korkmaz'ın enkazda cansız bedeni bulundu. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Korkmaz´ın cesedi, morga götürüldü. Soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-12-24 15:20:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.