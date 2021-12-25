Safranbolu'da otomobil, uçuruma yuvarlandı: 2 ölü 

Yasin ALDEMİR/ SAFRANBOLU (Karabük), (DHA)KARABÜK´ün Safranbolu ilçesinde, kontrolden çıkıp, uçuruma yuvarlanan otomobilde Fehmi Ateşcan (55) ve Hüseyin Gücük (59) hayatını kaybetti.
Kaza, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Şahbay Deresi mevkisinde meydana geldi. Fehmi Ateşcan'ın kullandığı 67 AH 726 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, 30 metrelik uçuruma yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, AFAD, UMKE, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, aracın olduğu bölgeye halatla indi. Kazada sürücü ve yanındaki Hüseyin Gücük´ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Sedyeye alınıp halatla yukarı çekilen Ateşcan ve Gücük'ün cansız bedenleri, sağlık görevlilerince ambulansla hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Safranbolu Yasin ALDEMİR
2021-12-25 09:30:39
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