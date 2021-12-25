Orman manzaralı Sarıçiçek Göleti buz tuttu

Bu bölgeler için kar yağışı uyarısı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde bulunan ve hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 10 dereceye indiği Sarıçiçek Yaylasındaki gölet buz tuttu.

Safranbolu ilçesinde bulunan Sarıçiçek Yaylası etkili olan kar yağışı ile birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Yapraklarını döken ağaçların, karla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Öte yandan adını yayla isminden alan Sarıçiçek Göleti hava sıcaklıklarının sıfırın altında eksi 10 dereceye inmesinin ardından buz tuttu. Ormanın ortasında bulunan ve yüzeyi buz tutan gölet karla kaplı çam ağaçları ile birlikte eşsiz manzarasıyla görenleri mest etti. Yüzeyi buzla kaplı gölet ve beyaz gelinliğini giyen orman drone ile görüntülendi.

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