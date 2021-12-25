Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından düzenlenen Eskrim Açık Kılıç Turnuvası Karabük'te başladı.

Türkiye Eskrim Federasyonu tarafından organize edilen Eskrim Kılıç Açık Turnuvası Yenişehir Merkez Spor Salonu'nda başladı. İki gün sürecek olan turnuvaya Türkiye’nin çeşitli illerinden 300 sporcu katılım sağladı. Karabük’ten 34 sporcunun da ter döktüğü turnuvanın ilk gününde sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele gösterdi.

Turnuvaya Ankara’dan katılan 11 yaşındaki Elif Çınar Koçer, dikkat sorunu olduğu için ailesinin eskrime yönlendirmesiyle spora başladığını ve devam ettirdiğini belirtti. İki defa Türkiye birinciliğinin bulunduğunu aktaran Koçer, sporun çok eğlenceli olduğunu kaydetti.

Turnuva yarın gerçekleştirilecek olan mücadeleler ile sona erecek.

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