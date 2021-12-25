Büfedeki silahlı kavgada 3 kişi tutuklandı

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Karabük’te 1’i ağır 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayına karışan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



100. Yıl Mahallesi 1010 No'lu Cadde üzerinde 16 Aralık 2021 tarihinde bulunan bir büfede meydana gelen olayda iki grup arasında silahlı kavga çıktı. Silahların çekildiği kavgada 1’i ağır 3 kişinin yaralanması üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Yapılan çalışmalarda kavgaya karışan V.A., M.K., B.T., G.İ., Y.Ç. ve M.Ş. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden V.A. savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.K. ile B.T. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken G.İ., Y.Ç. ve M.Ş. tutuklandı.

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