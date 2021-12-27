İki kişiye mezar olan otomobil uçurumdan çıkarıldı

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Karabük’ün Safranbolu ilçesinde geçtiğimiz Cuma gecesi meydana gelen ve 2 kişiye mezar olan otomobil 30 metrelik uçurumdan çıkarıldı.

24 Aralık gecesi Emek Mahallesi Şahbey deresi mevki'inde meydana gelen trafik kazasında Fehmi Ateşcan (55) idaresindeki 67 AH 726 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 30 metrelik uçuruma yuvarlanmıştı. Taklalar atarak yuvarlanan otomobil sürücüsü Ateşcan ile yanında bulunan arkadaşı Hüseyin Gücük (59) otomobilden fırladı. Kazada ters dönen otomobilin altında kalan Gücük ile ağaçların arasına fırlayan sürücü Ateşcan olay yerinde hayatını kaybettiği kaza sonrası 2 kişinin cansız bedeni AFAD ekiplerinin çalışmaları sonrası halatlar yardımı ile olay yerinden çıkarılmıştı.

Kazadan sonra 2 kişiye mezar olan otomobil ise uçurumdan vinç yardımı ile çıkarılarak yediemin otoparkına çekildi.

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