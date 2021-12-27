Dur ihtarına uymayan sürücüye para cezası kesildi

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Karabük’te polisin dur ihtarına uymayıp kaçan ehliyetsiz sürücüye ve otomobil sahibine toplamda 7 bin 193 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre KarabükSafranbolu karayolunda uygulama yapan polis ekipleri 78 BE 059 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ekiplerin dur ihtarına uymayan sürücü kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Yaşanan kovalamacanın ardından Yeşilmahalle Efe Sokak’a giren sürücü otomobili bırakarak kaçtı. İsminin F.Y olduğu öğrenilen sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü ve otomobil sahibine toplamda 7 bin 193 TL idari para cezası uygulandı

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