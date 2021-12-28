Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı Yaya geçidinden geçen vatandaşa otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı Yaya geçidinden geçen vatandaşa otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

İHA

Yaya geçidinden geçen vatandaşa böyle çarptı Yaya geçidinden geçen vatandaşa otomobilin çarpma anı kameralara yansıdı

Karabük’te yaya geçidini kullanarak yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi otomobil çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı ise an be an bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre, kaza, Zonguldak Caddesi üzerinde meydana geldi. H.İ.K. idaresindeki 78 AAR 007 plakalı otomobili ile Cuma pazarı istikametine seyir halinde iken yaya geçidinden yolun karşısına çalışan O.A isimli şahsa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayaya bu sırada kaldırımda bekleyen diğer vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 ekiplerine bildirdi. İlk tedavisinin ardından sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kaza anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına ise saniye saniye yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Karabük haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karabük Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karabük’te kütüphanesiz okul kalmadı
YEREL HABERLER Karabük’te kütüphanesiz okul kalmadı
Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 2 yaralı
Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Büfedeki silahlı kavganın güvelik kamerası ...
Dur ihtarına uymayan sürücüye para cezası kesildi
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymayan sürücüye para cezası kesildi
MÜSİAD İl Genel Meclis Başkanı Sözen ile bir araya geldi
YEREL HABERLER MÜSİAD İl Genel Meclis Başkanı Sözen ile bir araya ...
Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı
YEREL HABERLER Gökçekli son haftada tempoyu arttırdı
Keltepe Kayak Merkezi hafta sonunda 2 bin kişiyi ağırladı
YEREL HABERLER Keltepe Kayak Merkezi hafta sonunda 2 bin kişiyi ...
İki kişiye mezar olan otomobil uçurumdan çıkarıldı
YEREL HABERLER İki kişiye mezar olan otomobil uçurumdan çıkarıldı
Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi Otomobilin önüne çıkan ayıyı korna çalarak ormana sürdü
YEREL HABERLER Kış uykusuna yatamayan ayılar yola indi Otomobilin ...
Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın mutlu günü
YEREL HABERLER Eski Ulaştırma Bakanı Oktay Vural’ın mutlu günü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.