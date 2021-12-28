Yaya geçidinde otomobil çarptı; bacağı kırıldı

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Yasin ALDEMİR/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK´te, yaya geçinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Osman Akça´nın bacağı kırıldı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.K. yönetimindeki 78 AAR 007 plakalı otomobil, yaya geçidinde Osman Akça´ya çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Osman Akça´nın bacağının kırıldığı tespit edildi.

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Akça´ya otomobilin çarpması ve kazayı görenlerin sürücüye tepkisi yer aldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Karabük / Merkez Yasin ALDEMİR

2021-12-28 15:13:22



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