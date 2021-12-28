Başkan Ünal, “ Mesleki ve teknik eğitim hayati bir öneme sahiptir”

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karabük Şube Başkanı Cengiz Ünal sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitimin önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

MÜSİAD Karabük Başkanı Cengiz Ünal ve yönetim kurulu üyeleri İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş'ı ziyaret ederek, yürütülen faaliyetler ile yeni dönemdeki amaç ve hedefleri hakkında bilgiler verdi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün uzun vadedeki ihtiyaçlarına eş güdümlü olarak, sanayi ve okul iş birliği çerçevesinde, genç nesillerin yetiştirilmesi amacıyla yaptığı protokollerin kendileri için önemli olduğu aktaran Ünal, “Mesleki ve Teknik Eğitim öğrencilerinin gerçek iş ortamlarında kalma sürelerinin artırılması ve mesleki ve teknik eğitim kurumlarının sektör liderleri ile yoğun bir şekilde etkileşim halinde olmaları eğitimistihdamüretim üçgeninin güçlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bu konuyu çok önemsiyoruz. Çünkü nitelikli iş gücünün artırılması, sanayi kuruluşlarında hizmet veren kalifiye eleman sayısının çoğaltılması ve ara eleman ihtiyacının karşılanması adına mesleki ve teknik eğitim hayati bir öneme sahiptir” ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Nevzat Akbaş da eğitim öğretim faaliyetleri, yatırımlar ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgilendirmelerde bulunarak desteklerinin kentin eğitim çıtasının yükseltilmesinde önemli bir payı olduğunu belirtti.

Öte yandan Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin ve Adalet Komisyonu Başkanı Mustafa Duran da MÜSİAD Karabük Başkanı Ünal ve yönetimine iadeyi ziyarette bulundu.

Ziyarette MÜSİAD Başkan Yardımcıları Remzi Özçelik, Şenol Kuru, Suat Aksu, Aydın Saray, Fatih Erdem ve Orhan Esen'de yer aldı

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