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Safranbolu, yeni turizm sezonunda tarihi bölgeyi araç trafiğine kapatıyor Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Meclis üyeleri Başkan Köse’den Safranbolu turizmini dinledi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: “Her yerin lokumcu dükkanı olması Safranbolu için tehlike" “Çok ciddi kararlarla yeni turizm sezonuna başlayacağız ve bu kararlardan en önemlisi de tarihi bölgeye araç girişinin yasaklanması olacak” “Safranbolu nadide bir kent ve sıradan bir kent değil” “Daha az ve nitelikli turist gelmeli ve hedefimiz öyle olmalı”

İHA

Safranbolu, yeni turizm sezonunda tarihi bölgeyi araç trafiğine kapatıyor Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü ve Meclis üyeleri Başkan Köse’den Safranbolu turizmini dinledi Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse: “Her yerin lokumcu dükkanı olması Safranbolu için tehlike" “Çok ciddi kararlarla yeni turizm sezonuna başlayacağız ve bu kararlardan en önemlisi de tarihi bölgeye araç girişinin yasaklanması olacak” “Safranbolu nadide bir kent ve sıradan bir kent değil” “Daha az ve nitelikli turist gelmeli ve hedefimiz öyle olmalı”

Düzce Belediye Başkanı ve Batı Karadeniz Kalkınma Birliği Başkanı Dr. Faruk Özlü, 15 belediye meclis üyesiyle birlikte Safranbolu turizmini ele aldı.
Safranbolu Belediye Başkanı mimar Elif Köse ile bir araya gelen Başkan Özlü ve Belediye meclis üyeleri, Safranbolu turizmi ile ilgili bilgiler alarak Düzce’de turizm alanında yapacakları çalışmalar konusunda fikir alışverişinde bulundu.
Aynı zamanda Mimar olan, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Safranbolu’nun nadide ve sıradan bir kent olmadığını ifade ederek, turizm anlamındaki problemlerin önüne geçmek için ilçe Kaymakamı öncülüğünde kurdukları komisyondan yeni turizm sezonunu önce ciddi karar alındığını ve bunun en önemlisinin ise tarihi çarşı bölgesinin araç trafiğine kapatılacağını anlattı.

“ Her yerin lokumcu dükkanı olması Safranbolu için tehlike"
Evleri ile ünlü Dünya Miras Şehirleri Listesi’nde yer alan Safranbolu’da Osmanlı’dan kalma bazı sanatların bile unutulmaya başladığını anlatan Başkan Köse, “ Eski gelenek ve sanatların mutlaka korunması gerektiğini düşüyoruz. Örneğin Demirciler çarşısı bizim için çok önemli. Fakat gün geçtikçe lokum çok satıldığından her yerde lokum dükkanı açılmaya başladı ve o kadar denetimsiz ki. Demirciler çarşısı bile artık lokumcu olmaya başladı. Tarihi fırınımız bile lokumcu oldu. Bunlar aslında bizim için uzun vadede Safranbolu için büyük tehlike aslında. Günümüzü kurtaralım, gelecekte ne olursa olsun diye bakıyoruz. Safranbolu’nun uzun vadede bir planını yok ve yapılmamış maalesef. Bizim için en büyük eksiklik bu” dedi.

"Tarihi bölgeye araç girişi yasaklanacak"
Köse, Safranbolu kültüründe eskiden loncalar olduğunu ve burada yer alan üst kurulun burada ne iş yapacak, bu işi yapmaya yetkilimi diye karar verdiğini ancak bu ahilik kültürünün ise günümüze taşınmadığını da kaydederek, “ Ahilik kültürünü ben çok önemsiyorum. Bütün iyi özellikleri ve esnafta olması gereken bütün insani duyguların yaşatılması gerekiyor. Bölgeye gelen turist bu yöreye ait ürünleri görmek ve almak istiyor. Suan sadece satabildiğimiz evlerimiz var. Günün birinde bunu da tüketmiş olacağız. O yüzden ciddi kararların alınması gerekiyor. Trafik ve otopark problemi çarşı bölgesinde ciddi bir sorun. Fotoğraf çekeceksiniz ve her şeyin önünde araba görüntüsü var. Bunların önüne geçilmesi gerekiyor. Biz bu problemlerin farkındayız ve Kaymakamımızın öncülüğünde komisyon kurduk. Çok ciddi kararlarla yeni turizm sezonuna başlayacağız ve bu kararlardan en önemlisi de tarihi bölgeye araç girişinin yasaklanması olacak. Yazın ve özellikle bayramlarda ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle çoğu insan park yeri bulamadığından transit geçip gidiyor. Bunların önüne geçmek gibi bizimde problemlerimiz var. O yüzden turizmde çok küçük düşünmemek, günü kurtarıcı projeler üretmemek, daha uzun vadeli projelere bakabilmek lazım. Daha önce turizm mastır planı Üniversite tarafından yapılmış ama uygulamaya konulmamış. Onunda birçok eksiklikleri var ve elden geçirilerek yeniden güncellenmesi gerekiyor. Zaten 2023’e kadar yapılmış mastır planmış ama 2023’e geldik artık neredeyse ve bu süreç içinde hiçbir şekilde uygulamaya bile konulmamış” ifadelerinde bulundu.

“Daha az ve nitelikli turist gelmeli ve hedefimiz öyle olmalı”
Şehre gelen turistin o kente özgü ürünleri görmek istediğini ve bunların ön plana çıkarılmasını gerektiğini de kaydeden Başkan köse, “ Safranbolu’da konaklama yıllık 150 ile 200 bin civarında. Günü birlikçilerle bu rakam biraz yukarda ama Safranbolu’ya, gelen turist kalitesi her geçen yıl düşmeye başladı. Gelen turistlerin Safranbolu’ya kattığı çok fazla bir şey yok. O yüzden kültür turizminden anlayan alım gücü yüksek kitlelere hitap etmek gerekiyor bence. Safranbolu’ya 1 milyon kişi gelip ayak basacağına, bu bize zarar veriyor, çünkü bizim tarihi evlerimiz ile sokaklarımız o kadar kalabalığı kaldıracak yapıda değil. Bence daha az ve nitelikli turist gelmeli ve hedefimiz öyle olmalı diye düşünüyorum. Bugüne kadar kim gelirse gelsin diye bir anlayış olmuş. Safranbolu nadide bir kent ve sıradan bir kent değil. Anlayan insanın gelmesi lazım, anlamayan insan ise 2 kare fotoğraf çekip gidiyor. Safranbolu herhangi bir ekstra etkinlik yapmadan bile 3 gün gezseniz bitiremezsiniz. Biraz daha kalmaları için elbette etkinlik yapmamız lazım” diye konuştu.
Karşılıklı fikir alışverişinin ardından Belediye başkanları karşılıklı hediye takdiminde bulundu.
Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki meclis üyeleri Safranbolu’nun tarihi yerleri ile Konarı ve Yörük köylerini de gezdi.

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