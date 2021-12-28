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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bilek güreşi gençler grup müsabakaları Karabük’te başladı

İHA

Bilek güreşi gençler grup müsabakaları Karabük’te başladı

Okul Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen ve iki gün sürecek olan Bilek Güreşi Gençler Grup Müsabakaları Karabük'te başladı.
Okul Sporları Bilek Güreşi Gençler B Türkiye Birinciliği müsabakaları 2829 Aralık tarihleri arasında Merkez Yeni Spor Salonunda başladı. 13 ilden 200 sporcunun katıldığı müsabakaların ilk gününde dereceye girmek isteyen sporcular kıyasıya mücadele etti.
Açılış seremonisinde konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, bilek güreşi müsabakalarının Karabük’te yapılmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti. Sporcuların yetişmesinde emeği geçenlere teşekkür eden İl Müdürü Güven, turnuvaya katılan tüm sporculara ve antrenörlerine başarılar diledi.
Müsabaka sonunda sağ ve sol kolda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Özcan, Yurt Hizmetleri Müdürü Mehmet Özkeskin, Milli Eğitim Şube Müdürü Adnan Cansız, Spor Şube Müdürü Lokman Mollaoğulları ve Okul Sporları İl Temsilcisi Sezgin Sayın takdim etti.

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