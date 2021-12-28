Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Akyel Türk Gençliği Şöleni’ne katıldı

Ülkü Ocakları Karabük İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Türk Gençliği Şöleni’ne yoğun ilgi gösterildi.

Sanatçı Ali Kınık ile konuşmacı Atilla Yılmaz ve İlyas Öztürk’ün sahne aldığı etkinliğe Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım ve MHP MYK Üyesi Yüksel Aydın, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Recep Akyel, Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz ile MHP Karabük İl Başkan Vekili Cenk Gedikoğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sahne alan ünlü sanatçı Ali Kınık vatan ve millet temalı türkü ve şarkıları ile dinleyicilerine unutulmaz bir gece yaşattı. Birbirinden güzel parçalarını hayranları ile seslendiren Kınık, Karabük’te gördüğü yoğun ilgiden memnun olduğunu belirtti.

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