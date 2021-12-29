Namal, şoförler odası başkanlığına adaylığını açıkladı

Ocak ayı içerisinde olağan genel kurulunu gerçekleştirecek olan Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasına başkan adaylığını açıklayan ilk isim Mithat Namal oldu.

Karabük Şoförler ve Otomobilciler Odasına Başkan adayı olduğunu açıklayan Mithat Namal “Burada cemiyete aday olmamın tek nedeni yapılması gereken eksiklerin yapılmadığını belirtmektir ve inşallah yönetimdeki arkadaşlarımla birlikte esnaf arkadaşımızla bu işi çözeceğimize inanıyoruz. Bizim mesleğimiz olan tırcılık ve en büyük eksiklerinden biri tır garajıdır. Şu andaki mevcut tır garajı yeterli gelmiyor. Belediye ve KARDEMİR’in vereceği destekle yapacağımız tır garajında nakliyeci arkadaşlarımızın dinlenebileceği, şoför arkadaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek bir tır garajı yapacağız. Mesleğin içinden geldiğimiz için bu eksiklikleri taksici ve dolmuşçu arkadaşlarla değerlendirdik. İnşallah cemiyet seçimlerinden sonra, bize şans verirlerse bunları eksiksiz bir şekilde, en iyi şekilde yapacağımıza önce Allah’a sonra esnaf arkadaşlarıma söz veriyorum” dedi.

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