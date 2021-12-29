İhtiyaç sahibi çocuklara taze süt dağıtımı devam ediyor

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse tarafından başlatılan ilçedeki ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik süt dağıtımı devam ediyor.

Başkan Elif Köse’nin talimatı ile ihtiyaç sahibi ve dar gelirli vatandaşlara yönelik başlatılan proje kapsamında Halk Süt dağıtımı devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde çalışmalarını sürdüren DERMAN ekibi tarafından gerçekleştirilen süt dağıtımının her hafta Salı günü yapıldığını belirten Belediye Başkanı Elif Köse, “Daha önce de ifade ettiğim gibi göreve gelmeden önce verdiğimiz bir sözdü. Bunu yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çocuklar bizim için çok değerli. Onlar geleceğimiz” diye konuştu.

İhtiyaç sahibi 80 ailede yaklaşık 100 çocuğa 2 litre olmak üzere dağıtımın devam ettiğini ifade eden Köse, “Ailelerimizin içi rahat olsun, dağıttığımız sütler tamamen steril ortamda el değmeden hazırlanıyor. Yeni yılda da bu uygulamamıza devam edeceğiz” dedi.

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