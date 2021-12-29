Başkan Köse’den emekli personellere teşekkür plaketi

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, emekliliğe ayrılan 15 personele teşekkür plaketi verdi.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi’nde gerçekleşen törene Belediye Başkanı Elif Köse’nin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Şahin ve Nurten Danışman, daire amirleri ve emekli olan personel katıldı. 2021 yılında Safranbolu Belediyesinden emekliliğe ayrılan 15 personele Başkan Köse tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Belediyelerin bir kente hizmet veren en önemli kurumlardan bir tanesi olduğunu belirten Köse, “O kentteki vatandaşların huzurlu, mutlu ve daha rahat yaşayabilmesi için çalışır. Bu nedenle belediye çalışanları önemli. Sizlere, ilçemize sunduğunuz hizmetler için teşekkür ediyor, emeklilik hayatınızda eşinizle, çocuklarınızla ve sevdiklerinizle birlikte güzelce vakit geçirmenizi temenni ediyorum” dedi.

Konuşmanın ardından çekilen hatıra fotoğrafı ile program sona erdi.

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